Uşak\'ta yalıtım fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı

Uşak'ta fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu.

Sarayaltı Mahallesi'nde yalıtım malzemesi üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında hasar oluştu.