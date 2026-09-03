Uşak'ta yalıtım fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı
Uşak Sarayaltı Mahallesi'nde yalıtım malzemesi üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında fabrikada maddi hasar oluştu.
Uşak'ta fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu.
Sarayaltı Mahallesi'nde yalıtım malzemesi üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında hasar oluştu.
Kaynak: AA
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