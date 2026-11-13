Uşak Ulubey'de 74 yaşındaki kişi karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle öldü

Uşak Ulubey'de 74 yaşındaki kişi karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak'ın Ulubey ilçesindeki İnay köyünde yaşayan 74 yaşındaki kişi, evinde rahatsızlanınca götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen kişinin kesin ölüm nedeninin otopsiyle belirleneceği bildirildi.
Uşak'ın Ulubey ilçesinde karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İnay köyünde yaşayan Hayriye Kavaklı'dan (74) haber alamayan yakınları evine gitti.
Kavaklı'nın evinde fenalaştığını gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Ambulansla Ulubey Devlet Hastanesine kaldırılan Kavaklı, buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kavaklı, kurtarılamadı.
Karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen Kavaklı'nın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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