Uşak Üniversitesi\'nde Mezuniyet Sevinci

Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Yüksekokulun bahçesindeki törende konuşan Banaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Abdurrahman Karaman, mezuniyetin öğrenciler için yeni bir başlangıç olduğunu belirtti.

Eğitim hayatının mezuniyetle sona ermediğini ifade eden Karaman, "Diplomalarınızı almanız yeni bir hayata atılan önemli bir adımdır. Öğrenme süreci yaşam boyu devam edecektir. Sizleri en iyi şekilde yetiştirmek için tüm akademik kadromuzla büyük gayret gösterdik. Bundan sonraki yaşamınızda başarılar diliyorum." dedi.

Okul birincisi Muzaffer Saço'ya başarı ödülü verildi, yaş kütüğüne isim plaketi çakıldı.

Yüksekokula katkı sağlayan iş insanlarına plaket takdim edilmesinin ardından diplomalarını alan öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Programa Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı da katıldı.