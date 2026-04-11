Sinem Dedetaş'tan Tutuklamalara Tepki: Çalışma Arkadaşlarımızın Sonuna Kadar Arkasındayız - Son Dakika
Sinem Dedetaş'tan Tutuklamalara Tepki: Çalışma Arkadaşlarımızın Sonuna Kadar Arkasındayız

11.04.2026 02:01  Güncelleme: 03:40
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, belediyeye yönelik rüşvet iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada 9 kişinin tutuklanmasını eleştirerek, çalışma arkadaşlarının liyakat sahibi olduğunu vurguladı ve onların arkasında durduklarını belirtti.

(ANKARA) - Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" iddiasıyla yürütülen soruşturmada 9 kişinin tutuklanmasını eleştirdi. Dedetaş yaptığı açıklamada, "Üsküdar Belediyesi bünyesinde görev yapan arkadaşlarımız, meslek hayatlarını şehircilik ilkelerine, kamu yararına ve bilimsel planlama anlayışına adamış, liyakat sahibi insanlardır. Çalışma arkadaşlarımızın sonuna kadar arkasındayız ve yeniden aramıza döneceklerinden en ufak şüphemiz bulunmuyor." dedi.

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada 9 kişi tutuklandı, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ile Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu da yer aldı. Tutuklama kararına X hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösteren Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş şunları kaydetti:

"Belediye Başkan Yardımcımız Filiz Deveci ve Kentaş Genel Müdürümüz Nazım Akkoyunlu başta olmak üzere belediye personelimiz ne yazık ki tutuklandı. Üsküdar Belediyesi bünyesinde görev yapan arkadaşlarımız, meslek hayatlarını şehircilik ilkelerine, kamu yararına ve bilimsel planlama anlayışına adamış, liyakat sahibi insanlardır. Çalışma arkadaşlarımızın sonuna kadar arkasındayız ve yeniden aramıza döneceklerinden en ufak şüphemiz bulunmuyor. Üsküdar'da kurduğumuz güven ve dayanışma ortamını zayıflatmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Komşularımız için var gücümüzle çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Sinem Dedetaş, Yerel Yönetim, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinem Dedetaş'tan Tutuklamalara Tepki: Çalışma Arkadaşlarımızın Sonuna Kadar Arkasındayız - Son Dakika

Orkun Kökçü’den resital
Orkun Kökçü'den resital
ABD’den kritik hamle: Orta Doğu’ya askeri yığınak artıyor
ABD’den kritik hamle: Orta Doğu’ya askeri yığınak artıyor
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad’da
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad'da
Müzakerelere ev sahipliği yapacak Pakistan lideri Şerif: Tamam ya da devam
Müzakerelere ev sahipliği yapacak Pakistan lideri Şerif: Tamam ya da devam
İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
SON DAKİKA: Sinem Dedetaş'tan Tutuklamalara Tepki: Çalışma Arkadaşlarımızın Sonuna Kadar Arkasındayız - Son Dakika
