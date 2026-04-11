Sinem Dedetaş'tan Tutuklamalara Tepki: Çalışma Arkadaşlarımızın Sonuna Kadar Arkasındayız

(ANKARA) - Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" iddiasıyla yürütülen soruşturmada 9 kişinin tutuklanmasını eleştirdi.

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada 9 kişi tutuklandı, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ile Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu da yer aldı. Tutuklama kararına X hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösteren Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş şunları kaydetti:

"Belediye Başkan Yardımcımız Filiz Deveci ve Kentaş Genel Müdürümüz Nazım Akkoyunlu başta olmak üzere belediye personelimiz ne yazık ki tutuklandı. Üsküdar Belediyesi bünyesinde görev yapan arkadaşlarımız, meslek hayatlarını şehircilik ilkelerine, kamu yararına ve bilimsel planlama anlayışına adamış, liyakat sahibi insanlardır. Çalışma arkadaşlarımızın sonuna kadar arkasındayız ve yeniden aramıza döneceklerinden en ufak şüphemiz bulunmuyor. Üsküdar'da kurduğumuz güven ve dayanışma ortamını zayıflatmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Komşularımız için var gücümüzle çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz."