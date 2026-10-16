Üsküdar Belediye Meclisi, Gültekin'in yerine başkan vekili seçimine 20 Ekim'de gidiyor - Son Dakika
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Üsküdar Belediye Meclisi, Gültekin'in yerine başkan vekili seçimine 20 Ekim'de gidiyor

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İstanbul Valiliği, trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in yerine yeni başkan vekili seçilmesi için Üsküdar Belediye Meclisinin 20 Ekim'de toplanacağını açıkladı. Toplantı, 20 Ekim 2026 Salı günü saat 10.00'da yapılacak.

İSTANBUL Valiliği, trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in yerine yeni başkan vekilinin belirlenmesi için seçimin 20 Ekim'de yapılacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 31.07.2026 tarihli ve 2026/994 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmış; Anayasa'nın 127'nci ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddeleri uyarınca İçişleri Bakanlık Makamının 01.08.2026 tarihli Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 05.08.2026 tarihinde yapılan Belediye Meclisi toplantısında Sibel TAN Çetinkaya'nın Belediye Başkan Vekili seçilmesine ilişkin 76 no.lu Meclis kararı, İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 24.08.2026 tarihli ve 2026/1703 esas sayılı kararıyla yürütmenin durdurulmasına konu olmuş; bu karara yapılan itiraz, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdari Dava Dairesinin 02.09.2026 tarihli ve 2026/1533 sayılı kararıyla reddedilmiştir. Yargı kararları doğrultusunda yenilenen seçim sonucunda, 08.09.2026 tarihinde Dündar Ziya Gültekin Belediye Başkan Vekili seçilmiştir. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in 15.10.2026 tarihinde geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine, yeni Belediye Başkan Vekilinin seçilmesi amacıyla Üsküdar Belediye Meclisinin 20 Ekim 2026 Salı günü saat 10.00'da toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA
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