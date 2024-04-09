Üsküdar Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

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İstanbul'da 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den CHP'ye geçen ilçelerden Üsküdar'da Belediye Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya 4 Nisan tarihinde mazbatasını alarak göreve başlayan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş başkanlık etti. Dedetaş, "Üsküdarlılara hizmet etmek için kalbimiz çarpıyor" dedi.

"DOĞRU İŞLERİN YAPILMASI İÇİN ORTAKLAŞA ÇALIŞACAĞIMIZA HİÇ ŞÜPHEM YOK"

İlk meclis toplantısında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş belediye meclis üyelerini tebrik etti, ardından İstiklal Marşı okundu.Önemli bir görev devraldıklarını ve belediyecilik hizmetlerinin kutsal bir görev olduğunubelirten Dedetaş; "Belediyecilik, vatandaşla temasımızın yoğun olduğu hizmetlerdir. Burada hem belediye meclisi üyesi arkadaşlarımız var, hem de bir önceki dönem belediye yönetiminde görev almış ve şu anda meclis üyesi olan arkadaşlarımız var. Hep beraber, el birliği ile özellikle vatandaş ve kamu adına doğru işlerin yapılması için ortaklaşa çalışacağımıza hiç şüphem yok. Bütün vatandaşlarımız ve Üsküdarlılara hizmet etmek için kalbimiz çarpıyor" dedi.

Toplantıda, Meclis 1. Başkanvekili CHP'li Mithat Özdemir seçilirken, yine CHP'li Sibel Tan Çetinkaya Meclis 2. Başkanvekili oldu. Toplantıda aynı zamanda Divan Katip üyeleri, Encümen adayları, İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu da belirlendi.