Üsküdar Belediyesi İştiraki Kent A.Ş'ye Yönelik Soruşturmada Gözaltına Alınan 9 Kişi Tutuklandı
Üsküdar Belediyesi İştiraki Kent A.Ş'ye Yönelik Soruşturmada Gözaltına Alınan 9 Kişi Tutuklandı

11.04.2026 00:26  Güncelleme: 02:03
İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'ne bağlı Kent A.Ş.'ye yönelik yapılan operasyonda, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 9 kişi tutuklandı. Soruşturma, yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı aşamasında usulsüzlük iddialarını kapsıyor.

Haber: Beril KALELİ

(İSTANBUL) Salı sabahı Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş.'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ile Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında salı sabahı Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. yöneticisi ve çalışanı 5 kişinin de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı. Bu sabah saatlerinde Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen isimlerin savcılık ifadeleri akşam saatlerinde sona erdi. Bir kişi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 9 isim tutuklanma, 10 isim de adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi.

9 tutuklama, 10 adli kontrol

Sulh Ceza Hakimliği aralarında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ile Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da bulunduğu dokuz kişi hakkında tutuklama kararı verdi. 10 kişi ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Başsavcılığın soruşturmayla ilgili açıklamasında 'yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı verilmesi aşamasındaki bazı usulsüzlükler" bulunduğuna ilişkin iddialara yer verilmişti. Ancak Üsküdar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada iddialar reddedilmiş, "Belediyemizin iştirak şirketi Kentaş üzerinden usulsüz kazanç sağlandığı, yetkisiz kişilerin karar süreçlerine müdahil olduğu ve kamu görevlilerinin bu doğrultuda hareket ettiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Üsküdar Belediyesi'nin hiçbir birimi veya iştirak şirketi, hukuka aykırı bir faaliyetin içinde yer alamaz ve almamıştır" denildi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
