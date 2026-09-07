Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi öncesi CHP ve YENİ Parti'den birlik mesajı - Son Dakika
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Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi öncesi CHP ve YENİ Parti'den birlik mesajı

Üsküdar Belediyesi\'nde başkan vekilliği seçimi öncesi CHP ve YENİ Parti\'den birlik mesajı
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CHP Üsküdar İlçe Başkanı Zerrin Civandağ ve YENİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü, Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi öncesi yaptıkları açıklamada, iki parti grubunun birlikte hareket ettiğini belirterek, halkın iradesine sahip çıkacaklarını söyledi.

(İSTANBUL) - CHP Üsküdar İlçe Başkanı Zerrin Civandağ ve YENİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü, Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi öncesi yaptıkları açıklamada, iki parti grubunun birlikte hareket ettiğini belirterek, halkın iradesine sahip çıkacaklarını söyledi.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Zerrin Civandağ ve YENİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü, Meclis üyeleriyle birlikte Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi öncesi açıklama yaptı.

Belediye Başkan Vekili Sibel Tan Çetinkaya, Üsküdar'da belediyeyi 30 yıl sonra kazandıklarını belirterek, "Seçim yaptık, tekrar aldık, tekrar itiraz ettiler. Arkadaşlarımı, başkanımızı hukuksuzca aldılar, arkadaşlarımızı hukuksuzca içeriye alıyorlar. Bu cümleleri kurmak istemiyorum artık. Biz artık kötülükle savaşıyoruz. Üsküdar'ı üçüncü kez tekrar alıp bir ders daha vermeyi planlıyoruz, Meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte" dedi.

"HALKIN İRADESİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Zerrin Civandağ, Üsküdar'da halkın iradesine sahip çıkacaklarını belirterek, süreci yakından takip ettiklerini ve ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

YENİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü, CHP ile YENİ Parti arasında Üsküdar'da herhangi bir kavga olmadığını belirtti. Tütüncü, Üsküdar Belediye Meclisi'ndeki 27 üyeden 4'ünün AK Parti sıralarına geçtiğini, 2 üyenin tutuklandığını ve yaşanan gelişmelerin ardından Meclis yapısının yeniden şekillendiğini söyledi.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasıyla sürecin siyasi olarak ilerlediğini savunan Tütüncü, 5 Eylül'deki başkan vekilliği seçiminden üç gün önce bazı meclis üyelerinin gözaltına alınıp tutuklanmasını "meclis çoğunluğunu elde tutmak için yapılan bir hamle" olarak nitelendirdi.

TÜTÜNCÜ'DEN DİĞER PARTİLERİN MECLİS ÜYELERİNE ÇAĞRI

Berk Tütüncü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte belediye başkanlığı döneminde tutuklanmasının ardından yaşanan sürece atıfta bulunarak, o dönemde diğer siyasi partilerin desteğiyle Belediye Başkanlığı seçiminin gerçekleştirildiğini söyledi. Tütüncü, "Seçimin iradesini kazanan ve o gün tutuklanıp cezaevine konulan siyasi partinin belediye başkanı adayı gösterdiği kişi, belediye başkanı olarak seçildi" dedi.

Hukukun üstünlüğüne inandıklarını belirten Tütüncü, önceliklerinin Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile tutuklu meclis üyeleri Ekrem Baki ve Amine Cansu Çelik'in görevlerine dönmesi olduğunu söyledi. Tütüncü, diğer siyasi partilerin meclis üyelerine de çağrıda bulunarak, "Hazreti Ali'nin bir sözü var. Diyor ki 'Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.' Biz dilsiz şeytan olmayacağız. Bu sürece beraber, adaletle birlikte, beraberlikle yön vereceğiz" şeklinde konuştu.

"HALKIN İRADESİ ÜSKÜDAR'DA TEKRAR DEVAM EDECEK"

YENİ Parti Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ali Köklü, tutuklu bulunan başkan ve Meclis üyelerinin bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını istediklerini belirterek, YENİ Parti ve CHP gruplarının Meclis üyeleri olarak birlikte hareket ettiklerini söyledi.

CHP Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Mustafa Erhan Eyvel, 31 Mart seçimlerinde Üsküdar halkının iradesiyle seçilen Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın iradesini Meclis'te sürdürmekten başka amaçlarının olmadığını belirterek, "İnşallah yarınki seçimde halkın iradesi Üsküdar'da tekrar devam edecektir" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi öncesi CHP ve YENİ Parti'den birlik mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi öncesi CHP ve YENİ Parti'den birlik mesajı - Son Dakika
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