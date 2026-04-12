Üsküdar Belediyesi'nde Rüşvet Çarkı: Etkin Pişmanlık İfadeleriyle Ortaya Çıktı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan iş takipçisi Ahmet İşman ile müteahhit Engin Araz'ın ifadeleri, belediyede ruhsat ve iskân süreçlerinin ödeme yapılmadan ilerlemediğini gösterdi. İfadelerde, resmi olarak başkan yardımcısı olmasa da Nazım Akkoyunlu'nun 'gölge başkan' olarak tanındığı, imar, ruhsat ve yapı kontrol süreçlerinde son sözü söylediği ve Alperen Uçar üzerinden para trafiğinin yürütüldüğü belirtildi.

Ahmet İşman, savcılık ifadesinde Nazım Akkoyunlu'nun başkanlığında Yapı Kontrol Müdürü Alperen, Ege Akkoyunlu ve Hakan Yavuz'un katıldığı düzenli toplantılarda, devam eden projelere göre müteahhitlerden veya iş takipçilerinden ne kadar para isteneceğinin kararlaştırıldığını beyan etti. İşman, istenen para ödenmeden hiçbir işlemin ilerlemediğini iddia ederek, paranın genellikle elden alındığını ve toplama işini Alperen Uçar'ın yürüttüğünü söyledi.

Müteahhit Engin Araz ise Çengelköy-Küçüksu bölgesindeki inşaatı için iskân aşamasında sıkıntı yaşadığını, iş takipçisi Ahmet İşman aracılığıyla belediyeden yüksek miktarda para istendiğini anlattı. Pazarlık sonunda 3 milyon 500 bin TL ve 40 bin Amerikan doları verilmesinin kararlaştırıldığını belirten Araz, bu ödemelerden sonra blokların iskânlarının peyderpey çıkarıldığını ifade etti. Ayrıca, iskân alamadığı her ay arsa sahiplerine cezai şart ödemek zorunda kaldığını ve bu baskı nedeniyle talepleri kabul ettiğini söyledi.

Ahmet İşman, bazı ödemelerde parayı bizzat teslim alıp Alperen Uçar'a ulaştırdığını, örneğin Özkan Sinan Binali'den aldığı 3,5 milyon liranın döviz karşılığını Alperen'in evine giderek elden verdiğini anlattı. İşman ayrıca, Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü hesabına yatırıldığı söylenen 900 bin lira ile ilgili olarak, Alperen'in kendisine bu hesaba para yatırılması gerektiğini söylediğini ve paranın kendi hesabından transfer edildiğini beyan etti. İfadelerde, rüşvet paralarının dolar veya euro olarak verildiği, tape kayıtları ve yazışmaların da dosyada yer aldığı belirtildi.

Her iki şüphelinin ifadeleri, Üsküdar Belediyesi'nde karar yapısı, para toplama yöntemleri, ödeme kanalları ve baskı mekanizması hakkında ayrıntılı bir tablo ortaya koydu. En dikkat çekici nokta, iş takipçisi ve müteahhit olarak farklı pozisyonlardan gelen iki şüphelinin aynı sistemi tarif etmesi oldu. Bu nedenle dosyada, sadece münferit para alışverişi iddiaları değil, ruhsat ve iskân süreçlerine bağlı organize bir düzenek tartışma konusu olmaya devam ediyor.