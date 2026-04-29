Üsküdar Belediyesi'nden Açık Havada Müzik Şöleni... "Uluslararası Caz Günü" Sahilde Kutlanacak

Zeynep Özmen

(İSTANBUL) - Üsküdar Belediyesi, müziğin evrensel dili cazı İstanbullularla buluşturuyor. UNESCO tarafından ilan edilen "Uluslararası Caz Günü" dolayısıyla düzenlenen özel konser programı, 30 Nisan Perşembe günü Üsküdar Sahil Meydanı'nda müzikseverlerle buluşacak.

Üsküdar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Uluslararası Caz Günü konserinde, caz müziğinin sevilen isimleri sahne alacak. Program kapsamında 30 Nisan Perşembe günü saat 17.00'de İris Doğru Quartet, saat 18.00'de ise Barkın Şimşek Trio dinleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

Sahil Meydanı'nda gerçekleştirilecek konser etkinliği, 17.00 ile 19.00 saatleri arasında açık havada müzik şöleni sunacak. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte, cazın ritmi Boğaz kıyısında yankılanacak.

Üsküdar Belediyesi, Uluslararası Caz Günü dolayısıyla düzenlediği bu özel etkinlikle sanatın birleştirici gücünü vurgularken, tüm İstanbulluları bu eşsiz atmosferi paylaşmaya davet ediyor.

