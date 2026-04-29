Üsküdar Belediyesi'nden Açık Havada Müzik Şöleni... "Uluslararası Caz Günü" Sahilde Kutlanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

29.04.2026 10:47  Güncelleme: 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: Zeynep Özmen

(İSTANBUL) - Üsküdar Belediyesi, müziğin evrensel dili cazı İstanbullularla buluşturuyor. UNESCO tarafından ilan edilen "Uluslararası Caz Günü" dolayısıyla düzenlenen özel konser programı, 30 Nisan Perşembe günü Üsküdar Sahil Meydanı'nda müzikseverlerle buluşacak.

Üsküdar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Uluslararası Caz Günü konserinde, caz müziğinin sevilen isimleri sahne alacak. Program kapsamında 30 Nisan Perşembe günü saat 17.00'de İris Doğru Quartet, saat 18.00'de ise Barkın Şimşek Trio dinleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

Sahil Meydanı'nda gerçekleştirilecek konser etkinliği, 17.00 ile 19.00 saatleri arasında açık havada müzik şöleni sunacak. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte, cazın ritmi Boğaz kıyısında yankılanacak.

Üsküdar Belediyesi, Uluslararası Caz Günü dolayısıyla düzenlediği bu özel etkinlikle sanatın birleştirici gücünü vurgularken, tüm İstanbulluları bu eşsiz atmosferi paylaşmaya davet ediyor.

Ayrıntılı bilgi için Üsküdar Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarını takip edebilecek veya "uskudar.bel.tr" adresi ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Çiftçi acı haberi duyurdu: Ayşe öğretmen vefat etti Bakan Çiftçi acı haberi duyurdu: Ayşe öğretmen vefat etti
7 yıllık esaret son buldu, Nazar’ın velayeti annesine verildi 7 yıllık esaret son buldu, Nazar'ın velayeti annesine verildi
El kadar çocuğa araba verdi, savunması polisi çıldırttı El kadar çocuğa araba verdi, savunması polisi çıldırttı
Ve Jose Mourinho geri dönüyor İşte yeni takımı Ve Jose Mourinho geri dönüyor! İşte yeni takımı
İstanbul’da Formula 1 aracını selamlayan kedi dünyada viral oldu İstanbul'da Formula 1 aracını selamlayan kedi dünyada viral oldu
Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, bir kez daha Lübnan’ı vurdu Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, bir kez daha Lübnan'ı vurdu

12:08
Son kez Samandıra’ya giden Tedesco’nun zor anları
Son kez Samandıra'ya giden Tedesco'nun zor anları
11:46
Memur zammında büyük değişim İlk tahminler geldi
Memur zammında büyük değişim! İlk tahminler geldi
11:43
Kral Charles, Trump’a “çan“ hediye etti: Bize ulaşmanız gerekirse çanı çalın
Kral Charles, Trump'a "çan" hediye etti: Bize ulaşmanız gerekirse çanı çalın
11:10
Nizamettin Kabaiş: Rojin’in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi
Nizamettin Kabaiş: Rojin'in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi
10:58
Fenerbahçe tarihinde eşi benzeri görülmemiş olay
Fenerbahçe tarihinde eşi benzeri görülmemiş olay
10:46
ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak
ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 12:19:37. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.