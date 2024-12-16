Üsküdar Belediyesi'nin İlk Kreşi 'Yuvamız Üsküdar' Açılıyor - Son Dakika
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Üsküdar Belediyesi'nin İlk Kreşi 'Yuvamız Üsküdar' Açılıyor

Üsküdar Belediyesi'nin ilk kreşi 'Yuvamız Üsküdar', İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın katılımıyla perşembe günü açılacak. Ayrıca İcadiye Mahallesi'nde yeni bir kreşin temeli atılacak.

16.12.2024 14:50  Güncelleme: 16:48
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(İSTANBUL) - Üsküdar Belediyesi'nin ilk kreşi "Yuvamız Üsküdar", perşembe günü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın katılımıyla düzenlenecek törenle açılacak. Ayrıca, aynı gün İcadiye Mahallesi'nde yapılacak kreşin de temeli atılacak.

Üsküdar Belediyesi tarafından hizmete alınan ilk çocuk kreşi "Yuvamız Üsküdar"ın resmi açılışı perşembe günü saat 11.00'de Üsküdar Belediyesi önünde düzenlenecek törenle yapılacak. Açılış törenine, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş katılacak. "Yuvamız Üsküdar", 36-69 ay aralığındaki yaş gruplarına hizmet verecek. Aktif 80 öğrencinin kayıtlı olduğu kreşte, iki tane 3-4 yaş, bir tane 4-5 yaş ve bir tane 5-6 yaş sınıfı bulunuyor. Saat 08.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet veren kreşte, sınıflarda 2 öğretmen öğrencilere eğitim veriyor.

İcadiye Mahallesi'ne yeni kreş

Öte yandan, Üsküdar Belediyesi tarafından İcadiye Mahallesi'nde yapılacak olan kreşin temel atma töreni de perşembe günü gerçekleştirilecek. İcadiye'de temeli atılacak kreşte ise Çocuk Gündüz Bakımevi, Kadın Destek Merkezi ve Çocuk Destek Merkezi gibi alanlar yer alacak. Kreş 60 çocuk kapasiteli olarak hizmete girecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Üsküdar Belediyesi'nin İlk Kreşi 'Yuvamız Üsküdar' Açılıyor - Son Dakika

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