Üsküdar Belediyesi, Soğuk Havada Sokakta Kalanları Otellere Yerleştiriyor

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ÜSKÜDAR Belediyesi, karlı ve soğuk havanın etkili olduğu günlerde sokakta kalan vatandaşları otellerde misafir ediyor. Zabıta ekipleri, havaların soğuması ve kar yağışının etkisini gösterdiği günlerde belediyeye müracaat eden vatandaşları otellere yerleştiriyor.

Üsküdar Belediyesi Zabıta ekipleri Süper Hizmet Birimine gelen ihbarları ve talepleri değerlendirerek soğuk havada sokakta yaşamını sürdürenlere ilişkin çalışma yaptı. Soğuk günlerde ilçedeki otellerde misafir ediyor.

Parklarda yaşayan ve aile bireylerini kaybeden İsa Özkan, belediyeye başvurarak kalacak bir yer talebinde bulundu. Zabıta ekipleri Özkan'ı belirtilen adresten alarak otele yerleştirdi. Özkan, "Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Beni bu soğukta aldı, otele yerleştirdi. Allah işini gücünü rast getirsin. Ayağına taş değdirmesin" dedi.