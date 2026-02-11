Üsküdar Belediyesi'nden Yks'ye Girecek Öğrencilere Sınav Ücreti Desteği

(İSTANBUL) - Üsküdar Belediyesi, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek 25 yaş altı ihtiyaç sahibi öğrencilerin sınav ücretlerini karşılayacak.

Üsküdar Belediyesi, YKS'ye girecek öğrencilerin sınav ücretini bu yıl da karşılayacak. Destekten yararlanmak isteyen öğrencilerin ilçede ikamet etmesi ve ihtiyaç sahibi olduğunun tespit edilmesi gerekecek.

YKS ücreti desteğinden yararlanmak isteyen ilçeli öğrenciler, sınav kaydını tamamladıktan sonra sınav kayıt belgesi ve başvuru yapan kişi adına IBAN bilgisi ile birlikte belediyeye şahsen başvuru yapabilecek.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne şahsen başvuru ya da resmi web sitesi 'uskudar.bel.tr' üzerinden çevrim içi olarak alınacak başvurular, 10 Mart'a kadar sürecek.