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Üsküdar - Çekmeköy metro hattında seferler yapılamadı, vatandaşlar tünelde inip istasyona yürüdü

İSTANBUL - Üsküdar-Çekmeköy metro hattında sabah saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle bir süreliğine seferler yapılamadı. Metronun istasyona gelmeden tünelde kalması nedeniyle tünelde inen vatandaşlar istasyona yürüdü. Seferlerin yapılamaması nedeniyle hem metro istasyonlarında hem de istasyon yakınlarındaki otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı.

M5 Üsküdar - Çekmeköy metro hattında bugün sabah saatlerinde teknik bir arıza sebebiyle bir süreliğine seferler yapılamadı. Seferlerin yapılamaması nedeniyle metro istasyonlarından çıkan vatandaşlar otobüs duraklarına koştu. Hem metro istasyonlarında hem de istasyonların yakınlarındaki otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı. Metroyla yolculuk yapamayan vatandaşlar otobüs duraklarında da sıra bekledi.

Bulgurlu istasyonuna gitmekte olan bir metro treni arıza nedeniyle tünelde kalınca vatandaşlar kapıyı açarak indi. Tünelde inen vatandaşlar istasyona kadar yürüdü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" ifadelerine yer verildi. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bir diğer açıklamada, seferlerin tekrar yapılmaya başlandığı belirtildi.