Üsküdar'da 11 Trafik Kazası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üsküdar'da 11 Trafik Kazası

24.02.2026 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylerbeyi'nde son 6 ayda 11 trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar'da aynı noktada son 6 ayda meydana gelen 11 trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Beylerbeyi Mahallesi'ndeki Abdullah Ağa Caddesi ile Beybostanı Sokak kesişiminde, son 6 ayda 11 ayrı trafik kazası meydana geldi.

Kazalar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, farklı yönlere dönmek isteyen sürücülerin kazaya neden olduğu görülüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Üsküdar, Trafik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da 11 Trafik Kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Spalletti’nin kaderi Galatasaray’a bağlı Spalletti'nin kaderi Galatasaray'a bağlı
Beşiktaş’ta korkutan sakatlık Galatasaray derbisini kaçırabilir Beşiktaş'ta korkutan sakatlık! Galatasaray derbisini kaçırabilir

13:42
Fenerbahçe’nin dram dolu maçı dünya basınında
Fenerbahçe'nin dram dolu maçı dünya basınında
13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
12:05
İrfan Can Kahveci’den maça damga vuran hareket
İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket
11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:50
Türk futbolunda neler oluyor Nazillispor’da yine çekilme iddiası
Türk futbolunda neler oluyor? Nazillispor'da yine çekilme iddiası
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 13:46:29. #.0.5#
SON DAKİKA: Üsküdar'da 11 Trafik Kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.