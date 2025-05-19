Üsküdar'da 19 Mayıs Kutlamaları: Mor ve Ötesi Konseri ve Öğrenci Hakları Vurgusu

(İSTANBUL) - Üsküdar Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında dün akşam Türk Rock müziğin sevilen grubu Mor ve Ötesi sahne aldı. Konsere katılan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, "19 Mart'tan bu yana demokratik haklarını kullanan yüzlerce öğrenci gözaltına alındı. Öğrencilerimizi burada, yanımızda, evlerinde, anne ve babalarının yanında, okullarında görmek istiyoruz" dedi.

Üsküdar Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında dün akşam Harem Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen DJ performansının ardından Türkçe Rock müziğin sevilen grubu Mor ve Ötesi konser verdi.

Başkan Dedetaş, konser alanında kendisini Türk bayrakları eşliğinde coşkuyla karşılayan kalabalığa seslenerek, bayramlarını kutladı. Dedetaş, şunları söyledi:

"Hukuksuz uygulamalarla toplumsal huzursuzluğa ve ekonomik krize yol açanlar, baskı ve korkutma yöntemleriyle milletimizi, gençlerimizi asla sindiremezler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, ilçe belediye başkanlarımız, kamu idarecilerimiz halkın sorunlarına çözüm üreten projeleri hayata geçirdikleri için iftiraların hedefi oldular. 19 Mart'tan bu yana demokratik haklarını kullanan yüzlerce öğrenci gözaltına alındı. Hala pek çok öğrenci tutuklu veya ev hapsinde. Öğrencilerimizi burada, yanımızda, evlerinde, anne ve babalarının yanında, okullarında görmek istiyoruz."

Dedetaş, "Gençlik ne istiyor?" anketine de değinerek, "Gençler en çok 'Hak, hukuk, adalet' diyor" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte DJ performansının ardından sahnedeki yerini alan Mor ve Ötesi, aralarında "Bir Derdim Var", "Cambaz" ve "Oyun Bozan" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Şemsipaşa Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Üsküdar'da saat 09.00'da tören düzenlendi. Törene Dedetaş'ın yanı sıra Üsküdar CHP İlçe Başkanı İbrahim Çağlar Atalar, Üsküdar Belediyesi meclis üyeleri ve ilçe sakinleri katıldı.

Üsküdar İskelesi'nden Şemsipaşa Atatürk Anıtı'na kadar bando eşliğinde yapılan yürüyüş ve anıtta düzenlenen saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Tören, anıta çelenk sunulmasıyla sona erdi.