Üsküdar'da Araç Yangını: Motosikletli Müdahale - Son Dakika
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Üsküdar'da Araç Yangını: Motosikletli Müdahale

Üsküdar\'da Araç Yangını: Motosikletli Müdahale
19.06.2026 10:23
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D-100 Karayolu'nda bir araç yandı. Motosiklet sürücüsü yangın tüpüyle müdahale etti, itfaiye söndürdü.

ÜSKÜDAR D-100 Karayolu'nda seyir halindeki araç alev alev yandı. Yangını gören bir motosiklet sürücüsü alevlere yangın tüpüyle müdahale etti. Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangından zarar gören otomobil demir yığınına döndü.

Yangın saat 09.00 sıralarında Acıbadem D-100 Karayolu Harem istikametinde seyir halinde olan otomobilde çıktı. Aracın ön kısmından dumanların yükseldiğini gören sürücü otomobili sağ şeride çekti. Alevler kısa sürede aracın tamamını sardı. Yangını gören bir motosiklet sürücüsü ve çevredekiler yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri yangın nedeniyle yolda güvenlik önlemi alırken itfaiye ise yangını söndürdü.Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında araç demir yığınına döndü.

'ARABA GÖZ GÖRE GÖRE YANDI'

Yangı gören Halil Yılmaz "Araç seyir halindeyken bir anda duman çıkmaya başladı.Amca sağa yanaşırken bir anda alev aldı araç.Yangını söndüremedik kimsede durmadı.Bir Allah'ın kulu tüp vermedi.İETT otobüsü geldi onun tüpü de fayda etmedi.Göz göre göre araç yandı.Bir vatandaş durup da 'Şu tüpü kullansın' demedi.Yazık günah dayının aracı göz göre yandı.Allah yardımcısı olsun" dedi.

'PATLAMA OLUNCA BEN DE KORKTUM'

Motosikler sürücüsü Ahmet Furkan Temiz ise, "Okula giderken duman çıktığını gördüm.Hemen motorumu sağa çektim.Kendi tüpümle söndürmeye çalıştım.Yoldan otobüsleri çevirdik.Araca yaklaştık patlama olunca ben de korktum.Vatandaşları tahliye ettik.Çok şükür can kaybı olmadı.Göz göre yandı araba" dedi. Polis ekipleri yangınla ilgi incelem başlattı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, D-100 Karayolu, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Üsküdar, Olaylar, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da Araç Yangını: Motosikletli Müdahale - Son Dakika

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