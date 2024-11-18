Üsküdar'da Bıçaklı Kavga Kameralara Yansıdı - Son Dakika
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Üsküdar'da Bıçaklı Kavga Kameralara Yansıdı

Üsküdar\'da Bıçaklı Kavga Kameralara Yansıdı

Üsküdar'da bir alışveriş merkezinin önünde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay, sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yaşandı.

18.11.2024 11:37  Güncelleme: 11:39
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ÜSKÜDAR'da bulunan bir AVM'nin önünde, iddiaya göre iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavga anları cepe telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Üsküdar'da bir AVM'nin önünde gece saatlerinde meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen kavgada taraflar AVM önünde sözlü tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. AVM önündeki bıçaklı kavga caddeye taşındı. Trafikteki araçlar arasında bir süre daha devam eden kavga cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Üsküdar'da Bıçaklı Kavga Kameralara Yansıdı - Son Dakika

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