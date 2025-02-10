Üsküdar\'da Çöp Kamyonu Dereye Düştü

Üsküdar'da çöp kamyonunun dereye düşmesi sonucu sürücü yaralandı.
Yavuztürk Mahallesi'nde yokuş aşağı seyreden Üsküdar Belediyesine ait çöp kamyonu, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak dereye düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, dereye düşen kamyonu kaldırma çalışmaları sürüyor.
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