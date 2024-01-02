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Üsküdar'da İnşaat Sahasında İstinat Duvarı Çöktü - Son Dakika
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Üsküdar'da İnşaat Sahasında İstinat Duvarı Çöktü

Üsküdar'da bir inşaat sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü. Olayın hemen yanında bulunan bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Bina sakinleri, çökme sesini duyduklarında deprem olduğunu düşündüklerini belirtti. İnşaat sahası ve çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, inceleme devam ediyor.

Üsküdar\'da İnşaat Sahasında İstinat Duvarı Çöktü
02.01.2024 - 12:35,
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ÜSKÜDAR'DA inşaat sahasında toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çöktü. İnşaatın hemen yanında bulunan bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Binada yaşayan Hatice Erkan, "Uyuyorduk, sesi duyunca çok korktuk. Deprem oluyor zannettik" dedi.

Olay, saat 02.30 sıralarında Talimhane Mahallesi, Kaldırım Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaatın temel alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çöktü. Çökmenin yaşandığı yerin hemen yakınında bulunan 4 katlı bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve zabıta ekipleri çevre güvenliği alarak çalışma başlattı. İnşaatın hemen yanında bulunan bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Binada yaşayanlardan bazıları geceyi başka bir yerde ya da araçlarında geçirdi.

"GECE EŞİMLE BİRLİKTE ARABADA KALDIK"

Binada yaşayan Vedat Erkan, "Gece uyuyorduk, 'güm' diye bir ses geldi. Camdan bir baktım burası kuyu gibi oyulmuş, duvar aşağıya doğru yıkılmış. Ekipler geldi, inşaatın sahipleri geldi. Toprak ile doldurdular. Korktuk ama herhangi bir can kaybı yok. Gece eşimle birlikte arabada kaldık. Polisler, 'otele götürelim' dedi ama biz gerek duymadık. İdare ettik. Bina boşaltıldı. İnceleme devam ediyor. Eve girip girmeyeceğimize ona göre karar verecekler" diye konuştu.

"DEPREM OLUYOR ZANNETTİK"

Bina sakinlerinden Hatice Erkan çok korktuklarını söyleyerek "saat 01.30 gibiydi çökme olmuş. Sesi duyunca deprem oluyor zannettik. 'Binayı boşaltın' dediler, bende bir iki parça eşya alıp dışarı çıktım. Evin duvarlarında falan bir sıkıntı yok. Geceyi de arabalarda geçirdik. Çok şükür canımıza bir şey olmadı" dedi. Rögar için belediyeye dilekçe yazdığını söyleyen Ahmet Ayhan ise "Gelip yapmadılar. Burada çalışma vardı. Burası koptu aşağıya doğru. Mağdur olduk. Sabah buradan geçemedim camiye, arkadan dolaşıp gideceğiz artık" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
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