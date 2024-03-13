İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü dolayısıyla Üsküdar'da yapılan "İstiklal Marşımızı Güzel Okuma" yarışmasını kazananlar belli oldu.
Üsküdar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Semih Durmuş, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde ortaokul öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada birincilik ödülünü, Mehmetçik Ortaokulu öğrencisi Emir Berke Doğan kazandı. Capitol Ortaokulundan Emir Mustafa Tünel ikinciliği, Yıldırım Beyazıt Ortaokulundan Hümeyra Küren ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu.
Zeynep Asya Akçay, Talha Osman Demir, Elif Ela Koç ve Yağmur Balık ise mansiyon ödülüne layık görüldü.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin ortak değeri olduğunu belirterek, "Bu güzel marşı güzel okumak da dinlemek de bize ayrı bir mutluluk veriyor. Yarışmamızın amacı tam da bu. Hem milli birliğimizi vurgulamak hem de kalplerimizi marşımızla ısıtmak." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Üsküdar'da İstiklal Marşı Okuma Yarışmasının Kazananları Belli Oldu - Son Dakika
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