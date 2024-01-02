Üsküdar\'da İstinat Duvarı Çöktü, Bina Boşaltıldı

ÜSKÜDAR'da inşaat sahasındaki toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çöktü. İnşaatın hemen yanında bulunan bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Talimhane Mahallesi, Kaldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, inşaatın temel alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çöktü. Çökmenin yaşandığı yerde bulunan 4 katlı bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve zabıta ekipleri çevre güvenliği alarak çalışma başlattı. Polis ekipleri, megafon ile uyarı yaparak binanın boşaltılmasını sağladı. Toprak kaymasının yaşandığı alana ise park halinde olan bir motosikletin düştüğü görüldü.

Bekçi olarak görev yapan Erdal Gültekin, 'Ben burada bekçiyim, bir gürültülü oldu. Ben de sese geldim. Baktım vatandaşlar dışarı çıkmış, bir çökme var. Polis ekipleri ve itfaiye ekipleri burada tedbir ve önlemini aldılar. İstinat duvarı çökmüş. O yüzden vatandaşlar dışarı çıkmış. Herhangi bir yaralı yok" dedi.