Üsküdar\'da Kafa Kafaya Kaza

ÜSKÜDAR'da seyir halindeki iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.Kazada yaralanan iki sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı çevre bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza saat 23.45 sıralarında Kısıklı Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde meydana geldi.İddiya göre seyir halindeki iki otomobil sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı.Kazada her iki otomobil sürücüsü de yaralandı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise, kazada yaralanan sürücülere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

'KAZA ANI KAMERADA

İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolda hızla ilerleyen iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı anlar görülüyor. Hızla çarpışan iki otomobilden biri çarpmanın etkisiyle havaya kalkıyor.