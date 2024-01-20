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Üsküdar'da Kirazlıtepe Katlı Otoparkı'nda Yangın Çıktı - Son Dakika
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Üsküdar'da Kirazlıtepe Katlı Otoparkı'nda Yangın Çıktı

Üsküdar'da bulunan Kirazlıtepe Katlı Otoparkı'nda çıkan yangında, depodaki yangın yoğun duman oluşturdu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, bazı araçlarda hasar meydana geldi.

Üsküdar\'da Kirazlıtepe Katlı Otoparkı\'nda Yangın Çıktı
20.01.2024 - 14:52,
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ÜSKÜDAR'da bulunan  Kirazlıtepe Katlı Otoparkı'nda yangın çıktı.

Olay saat 13.00 sıralarında Çengelköy Mahallesi Şenol Güneş Parkı'nın altındaki 4 katlı otoparkta çıktı. Otoparktaki depoda çıktığı belirtilen yangında yoğun duman  -2 ve -3'üncü katları kapladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri vatandaşları uzaklaştırarak çevre güvenliğini almaya çalıştı. Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken bazı araçlarda hasar oluştuğu öğrenildi. Yangınla ilgili konuşan Fatih Başaran, "Depoyu açtık, duman çıktığını gördük. Aracını çıkaranlar oldu ama içerde araçlar da var" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Üsküdar'da Kirazlıtepe Katlı Otoparkı'nda Yangın Çıktı - Son Dakika
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