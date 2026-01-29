Üsküdar Çocuk Köyü'nde "Minifest 3" Etkinliği Düzenlenecek - Son Dakika
Üsküdar Çocuk Köyü'nde "Minifest 3" Etkinliği Düzenlenecek

29.01.2026 13:24  Güncelleme: 15:01
Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen MiniFest'in üçüncüsü, 31 Ocak-1 Şubat 2026 tarihlerinde Üsküdar Çocuk Köyü'nde gerçekleşecek. Festival, çocuklara yönelik sanat atölyeleri, sahne gösterileri, konserler ve eğlenceli aktiviteler sunacak.

(İSTANBUL) - Üsküdar Belediyesi tarafından çocukların ve gençlerin günlük yaşamlarına neşe katmak amacıyla düzenlenen MiniFest'in üçüncüsü, 31 Ocak–1 Şubat 2026 tarihlerinde Üsküdar Çocuk Köyü'nde çocukları ve aileleri eğlence, sanat ve keşifle dolu iki günle buluşturacak.

Üsküdar Belediyesi tarafından çocuklara yönelik hazırlanan MiniFest 3; sanat atölyelerinden sahne gösterilerine, geleneksel oyunlardan konserlere kadar uzanan zengin içeriğiyle minik ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Festival boyunca çocuklar hem eğlenirken hem de yeni beceriler keşfedecek, aileler ise keyifli anlara tanıklık edecek.

MiniFest 3'ün ilk gününde sanatçı Onur Erol, 31 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'te sahne alarak çocuklara neşeli şarkılarla dolu bir konser verecek. Aynı gün saat 18.00'de ise "Aref ile Barış Manço 27. Yıl Anma Konseri" ile Barış Manço anılarak, hafızalara kazınan şarkıları çocuklar ve ailelerle birlikte yeniden söylenecek.

Festivalin ikinci gününde de balon gösterileri, sihirbaz, tiyatro, müzikli oyunlar ve eğlenceli sahne performansları gün boyu devam edecek.

Sanat, doğa ve oyun temalı atölyelerle çocukların hayal gücünü geliştirmeyi hedefleyen Minifest 3'te origami, maske boyama, kolaj, geri dönüşüm, oyun hamuru ve köy oyunları gibi birçok etkinlik gün boyunca ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Festival alanında ayrıca geleneksel oyun parkurları, ikram alanları ve sürpriz aktiviteler yer alacak.

Etkinliğe özel ring hattı

Etkinliğe ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla MiniFest 3 süresince ücretsiz ring seferleri düzenlenecek. Üsküdar Sahili III. Ahmet Çeşmesi ile Üsküdar Çocuk Köyü arasında 12.00–15.00 saatleri arasında her saat başı, Küçüksu Durağı ile Üsküdar Çocuk Köyü arasında ise son sefer 17.00 olmak üzere gün boyu 30 dakikada bir karşılıklı ring seferleri yapılacak.

MiniFest 3, 31 Ocak–1 Şubat 2026 tarihlerinde 12.00–18.00 saatleri arasında Üsküdar Çocuk Köyü'nde tüm çocukları ve aileleri ücretsiz olarak ağırlayacak.

MiniFest 3 ile ilgili detaylı bilgiye ve program akışına Üsküdar Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

Kaynak: ANKA

