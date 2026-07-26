Üsküdar'da Motosikletli ile Skuterli Arasında Kavga - Son Dakika
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Üsküdar'da Motosikletli ile Skuterli Arasında Kavga

Üsküdar\'da Motosikletli ile Skuterli Arasında Kavga
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Kırmızı ışıkta duran motosikletli ile skuterli çift arasında tartışma kavgaya dönüştü.

ÜSKÜDAR'da kırmızı ışıkta bekleyen motosikletli ile arkadan gelen skuterli çift arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşananlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Acıbadem Mahallesi Acıbadem Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle seyir halinde olan Kutay K., kırmızı ışık yanınca durdu. Bu sırada arkadan skuterle gelen kadın ve eşi, Kutay K. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Skuterde bulunan kadın, motosiklet sürücüsüne hakaret ederek saldırmaya başladı. Bunun üzerine kavgaya dahil olan kadının eşi de motosikletliye yumruk atarak saldırdı. Kavga çevredeki kişilerin araya girmesiyle son buldu.

KAVGA KAMERADA

Motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyan görüntülerde, taraflar arasında çıkan tartışmada kadının motosiklet sürücüsüne, "Senin yüzünden düşecektik" diyerek tepki gösterdiği, ardından hakaret ederek eşiyle birlikte saldırdığı anlar yer aldı. Olayın ardından motosiklet sürücüsünün karakola giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Üsküdar, Güncel, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da Motosikletli ile Skuterli Arasında Kavga - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar'da Motosikletli ile Skuterli Arasında Kavga - Son Dakika
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