Üsküdar\'da Park Halindeki Araçta Yangın

ÜSKÜDAR'da park halindeki otomobilden yükselen alevler kısa süre büyüyerek başka bir otomobile ve kamyonete sıçradı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Ünalan Mahallesi Kıvılcım Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek başka bir otomobile ve kamyonete sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Polis ekipleri ise sokakta güvenlik önlemi aldı. Yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Alev alev yanan araçlar ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.