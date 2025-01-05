Üsküdar\'da Polis Motosikletin Çarpmasıyla Ağır Yaralandı

Üsküdar'da trafik kazasına müdahale etmek için yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı polis memuru ağır yaralandı.
Kuzguncuk sahil yolundaki hasarlı trafik kazasına müdahale için bölgeye giden ekipte görevli polis memuruna, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada G.D'nin (19) kullandığı motosiklet çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralandığı belirlenen polis memuru, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan motosiklet sürücüsü G.D. işlemleri için emniyete götürüldü.
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