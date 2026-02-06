Üsküdar Belediyesi'nden 14 Şubat Sevgililer Günü'ne Özel "Sevgi Pazarı" Etkinliği - Son Dakika
Üsküdar Belediyesi'nden 14 Şubat Sevgililer Günü'ne Özel "Sevgi Pazarı" Etkinliği

06.02.2026 15:32  Güncelleme: 16:25
Üsküdar Belediyesi, Sevgi Pazarı etkinliğiyle ilçeye sevginin iyileştirici gücünü getiriyor. Etkinlik, 07-14 Şubat 2026 tarihleri arasında Üsküdar Sahil Meydanı'nda gerçekleşecek ve ziyaretçilere çeşitli atölyeler sunacak.

(İSTANBUL) - Üsküdar Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sevginin iyileştirici gücünü "Sevgi Pazarı" ile ilçeye taşıyor. Üsküdar Sahil Meydanı'nda 07 -14 Şubat 2026 tarihleri, 12.00 ile 20.00 saatleri arasında gerçekleşecek Sevgi Pazarı etkinliği, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında hazırlanan renkli stantlarla ziyaretçilerini ağırlayacak.

Geçen yıl ilki gerçekleşen ve yoğun ilgiyle karşılanan etkinlikte; mum boyama atölyesi, canvas çanta tasarımı, kabartmalı kalp buketi gibi interaktif aktiviteler sayesinde ziyaretçiler, kendi el emekleriyle hazırladıkları hediyeleri sevdiklerine sunma şansı bulacak.

Sevgi Pazarı'nda hem eğlenceli atölyeler hem de toplumsal dayanışmayı güçlendiren anlamlı stantlar yer alacak. ÜSMEK ve KÜP projeleri kapsamında hazırlanan el emeği ürünler, ziyaretçilere hediye seçenekleri sunarken, 13-14 Şubat'ta  canlı müzik performansları konuklara keyifli bir mola fırsatı sunacak.

Üsküdar Belediyesi, kadın el emeği ürünlerini keşfetmek, atölyelerde yaratıcılığını ortaya koymak, sosyal sorumluluk projelerine destek vermek ve sevdiklerine kendi elleriyle hazırladığı hediyeleri sunmak isteyen herkesi bu özel etkinliğe bekliyor.

Kaynak: ANKA

