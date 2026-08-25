Üsküdar'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üsküdar'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Üsküdar\'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar'da seyir halinde alev alan yabancı plakalı otomobil kullanılamaz hale geldi. Sürücü, motosiklet sürücüsünün uyarısıyla aracı emniyet şeridine çekti; itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü, can kaybı yaşanmadı.

Üsküdar'da seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Şengül Yılmaztürk yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, O-1 Otoyolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine seyir halindeyken Büyük Çamlıca mevkisinde alev aldı.

Bir motosiklet sürücüsünün uyarısıyla aracın yandığını fark eden Yılmaztürk, oğlu ve yeğeninin de bulunduğu otomobili emniyet şeridine çekti. Araçtan inen aile bireyleri, çevredekilerin de yardımıyla yangına müdahale etmeye çalıştı.

Polis yol üzerinde önlem alırken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Sürücünün araçta bulunan yeğeni Ali Hamza Topuz, AA muhabirine, yolda ilerlerken duman kokusunu aldıklarını ancak aracın yandığını fark edemediklerini belirtti.

Topuz, "Arabayla normal şekilde geliyorduk. Sonra bir motorcu abi geldi, 'Abi araba yanıyor.' dedi. Biz stresle araçtan indik, baktık ki araba gerçekten yanıyor. Biz de dışarı kaçtık. Araba 4-5 dakika sonra patladı, canımızı zor kurtardık. O motorcu abi olmasa, belki de daha kötü şeyler olurdu. Allah ondan da razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Motosiklet, Üsküdar, İtfaiye, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da fabrikada patlama anı kamerada: 2 yaralı Samsun'da fabrikada patlama anı kamerada: 2 yaralı
Gazilere destek için giden İYİ Partili vekil Selçuk Türkoğlu hastaneye kaldırıldı Gazilere destek için giden İYİ Partili vekil Selçuk Türkoğlu hastaneye kaldırıldı
Aziz İhsan Aktaş davasında aralarında Zeydan Karalar’ın da bulunduğu 6 belediye başkanı için karar Aziz İhsan Aktaş davasında aralarında Zeydan Karalar'ın da bulunduğu 6 belediye başkanı için karar
Transfer bitti Acun Ilıcalı, 36 maçta 5 gol atan golcüye 22 milyon Euro veriyor Transfer bitti! Acun Ilıcalı, 36 maçta 5 gol atan golcüye 22 milyon Euro veriyor
Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe’ye veda etti: Umarım Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşırız Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'ye veda etti: Umarım Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşırız
11 kemiği kırılan akrobat 16,75 milyon dolarlık tazminat davası açtı 11 kemiği kırılan akrobat 16,75 milyon dolarlık tazminat davası açtı

14:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahlat’taki programa damga vuran İsrail sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'taki programa damga vuran İsrail sözleri
14:11
Çinliler Türkiye’deki çekirgelerin peşinde Neden ortaya çıktı
Çinliler Türkiye'deki çekirgelerin peşinde! Neden ortaya çıktı
13:55
Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı
Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı
13:55
Savcıdan İmamoğlu’nun babası hakkında kritik talep
Savcıdan İmamoğlu'nun babası hakkında kritik talep
13:35
Silopi’nin göbeğinde yıllardır terk edilmiş tehlike
Silopi’nin göbeğinde yıllardır terk edilmiş tehlike
13:25
Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet sallayan 5 şüpheli için gözaltı kararı
Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet sallayan 5 şüpheli için gözaltı kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 15:19:58. #7.13#
SON DAKİKA: Üsküdar'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement