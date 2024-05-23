Üsküdar'da Silahlı Çatışma: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Üsküdar'da Silahlı Çatışma: 3 Ölü, 5 Yaralı

Üsküdar\'da Silahlı Çatışma: 3 Ölü, 5 Yaralı

İstanbul Valiliği, Üsküdar'daki bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 5 kişinin yaralandığını bildirdi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

23.05.2024 22:57
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(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, Üsküdar'daki bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre, Üsküdar'da bir kafede saat 20.00 sularında iki grup arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma silahlı çatışmaya döndü. Çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

İstanbul Valiliği, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığını, olayla ilgili tahkikatın devam ettiğini duyurdu.

Kaynak: ANKA

İstanbul, Üsküdar, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da Silahlı Çatışma: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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