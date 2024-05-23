Üsküdar'da Silahlı Çatışma: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Üsküdar'da Silahlı Çatışma: 3 Ölü, 5 Yaralı

Üsküdar\'da Silahlı Çatışma: 3 Ölü, 5 Yaralı

Üsküdar'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. İki grup arasındaki kavga sonrası aile büyüklerinin de katılımıyla bir kafede buluşan gruplar arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Soruşturma devam ediyor.

23.05.2024 23:31
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Üsküdar'daki bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ünalan Mahallesi'nde iki grubun çocukları arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sonrası gruplar, aile büyüklerinin de katılımıyla Ayazma Caddesi Özcan Sokak'taki kafede bir araya geldi.

Buluşmada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kafede başlayan ve sokak ile caddeye taşan silahlı çatışma yaşandı.

Çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çatışmada hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Bu kişilere olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.

Bölgeye Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Olay Yeri İnceleme ekipleri de sevk edildi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri delilleri toplarken, savcı da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, çatışmanın yaşandığı sokağı ve caddeyi trafiğe kapattı.

Valilik'ten açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Üsküdar Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki bir kafede saat 20.10 sıralarında iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı çatışmaya dönüştüğü belirtildi.

Olayda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 2'si ağır olmak üzere 5 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Üsküdar'da Silahlı Çatışma: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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