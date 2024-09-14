Üsküdar'da Silahlı Saldırı: 16 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Üsküdar'da Silahlı Saldırı: 16 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Üsküdar\'da Silahlı Saldırı: 16 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Kozmetik firması sahibi Kemal Çağlar Temel'in öldürülmesine ilişkin 16 şüpheli adliyeye gönderildi.

14.09.2024 12:18
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Üsküdar'da, kozmetik firması sahibi Kemal Çağlar Temel'in iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Temel'in, Burhaniye Mahallesi Abdullahağa Caddesi'ndeki iş yerine motosikletiyle geldiği sırada silahla ateş açılması sonucu hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

Olay

Kozmetik firması sahibi Kemal Çağlar Temel, 10 Eylül'de Burhaniye Mahallesi Abdullahağa Caddesi'ndeki iş yerine motosikletiyle geldiği sırada silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda 16 şüpheliyi yakalamıştı.

Saldırının gözaltındaki şüphelilerden "Osman" lakaplı B.D'nin azmettirdiği Ş.Ş. tarafından gerçekleştirildiği, olayda ayrıca yakalanan zanlılardan M.T.D. ile G.B'nin de gözcü olarak saldırı alanında bulundukları belirlenmişti.

Bu kişilerin dışında gözaltına alınan şüpheliler arasında silahlı saldırıya yardım ve yataklık edenlerin de bulunduğu öğrenilmişti.

Şüphelilere yönelik yapılan aramalarda olayda kullanılan silahın da aralarında bulunduğu 10 ruhsatsız tabanca, 548 mermi, çelik yelekle polis yeleği ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Kemal Çağlar, istanbul, Politika, 3-sayfa, Üsküdar, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da Silahlı Saldırı: 16 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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