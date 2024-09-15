Üsküdar'da Silahlı Saldırı: 17 Şüpheli Tutuklandı

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Üsküdar'da kozmetik firması sahibi Kemal Çağlar Temel'in iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Temel'in, Burhaniye Mahallesi Abdullahağa Caddesi'ndeki iş yerine motosikletiyle geldiği sırada silahla ateş açılması sonucu hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin gözaltına alınan 17 şüphelinin sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Savcılıkça ifadesi alınan şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, tüm şüphelilerin tutuklanmasına hükmetti.

Olay

Kozmetik firması sahibi Kemal Çağlar Temel, 10 Eylül'de Burhaniye Mahallesi Abdullahağa Caddesi'ndeki iş yerine motosikletiyle geldiği sırada silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 17 şüpheli yakalanmıştı.

Saldırının gözaltındaki şüphelilerden "Osman" lakaplı B.D'nin azmettirdiği Ş.Ş. tarafından gerçekleştirildiği, olayda ayrıca yakalanan zanlılardan M.T.D. ile G.B'nin de gözcü olarak saldırı alanında bulundukları belirlenmişti.

Bu kişilerin dışında gözaltına alınan şüpheliler arasında silahlı saldırıya yardım ve yataklık edenlerin de bulunduğu öğrenilmişti.

Şüphelilere yönelik yapılan aramalarda olayda kullanılan silahın da aralarında bulunduğu 10 ruhsatsız tabanca, 548 mermi, çelik yelekle polis yeleği ele geçirilmişti.