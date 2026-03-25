Üsküdar\'da Spor Salonunda Yangın

ÜSKÜDAR'da bir spor salonunun sauna bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.1 kişinin dumandan etkilendiği yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın saat 13.30 sıralarında Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak'tra bulunan bir spor salonunda çıktı. Salonun sauna bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Polis ekipleri yangın nedeniyle çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de spor salonunda bulananları tahliye etti. Yangın sırasında 1 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.