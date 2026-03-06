Üsküdar'da Trafik Tartışması: Sürücüye Ceza

Üsküdar'da aracından inerek trafikte tartıştığı kişinin yolunu kesen otomobilin sürücüsüne 14 bin 492 lira para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, sanal devriye çalışmaları kapsamında ilçede aracıyla yol kesip otomobilinden inen sürücü ile yolcuya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlatıldı.

Çalışmalarda sürücünün Ç.S, yolcunun da E.S. olduğu belirlendi.

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "tehlikeli şerit değiştirmek", "gereksiz ani fren yapmak", "yayaların kara yolunu engelleyecek davranışlarda bulunması" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 14 bin 492 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücü ile yolcu, adli işlem yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.