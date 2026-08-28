Üsküdar'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üsküdar'da Uyuşturucu Operasyonu

Üsküdar\'da Uyuşturucu Operasyonu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uyuşturucu ticareti yapılan evde 637 gram marihuana ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

ÜSKÜDAR'da uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir eve düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Evde satışa hazır halde paketlenmiş 637 gram marihuana ele geçirilirken, şüphelilerden 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuyla ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, 19 Ağustos çarşamba günü saat 18.30 sıralarında Küplüce Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine eve operasyon düzenleyen ekipler, O.Ç. (30) ve R.A.'yı (32) yakaladı. Yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş 637 gram marihuana ve 17 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 21 Ağustos cuma günü 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti^' suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Ç. tutuklandı. Şüpheli R.A. hakkında ise adli kontrol hükümler uygulandış

Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayınpederi tarafından dolandırıldı “Bu dosyalar bir kıza yazdığım aşk mektubu değil“ Kayınpederi tarafından dolandırıldı! "Bu dosyalar bir kıza yazdığım aşk mektubu değil"
Avrupa’nın en yaşlı hükümdarından kötü haber Kraliyet alarma geçti Avrupa'nın en yaşlı hükümdarından kötü haber! Kraliyet alarma geçti
Rusya-Ukrayna savaşı deniz ticaretini vurdu: Gemiler Trabzon açıklarında bekliyor Rusya-Ukrayna savaşı deniz ticaretini vurdu: Gemiler Trabzon açıklarında bekliyor
Ay tutulması için saat verildi Türkiye’den de izlenebilecek Ay tutulması için saat verildi! Türkiye'den de izlenebilecek
Pennywise ile hafızalara kazınmıştı Tim Curry’den acı haber Pennywise ile hafızalara kazınmıştı! Tim Curry'den acı haber
Nepal’de sel felaketi: 359 can kaybı, 910 kayıp Nepal'de sel felaketi: 359 can kaybı, 910 kayıp

13:08
CIA Direktörü’nden Rusya’ya Ukrayna ile Anlaşma Çağrısı
CIA Direktörü'nden Rusya'ya Ukrayna ile Anlaşma Çağrısı
12:46
Fenerbahçe’den taraftara Şampiyonlar Ligi hediyesi Ferdi Kadıoğlu geliyor
Fenerbahçe'den taraftara Şampiyonlar Ligi hediyesi! Ferdi Kadıoğlu geliyor
12:25
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
11:36
Nepal’den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü
Nepal'den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü
10:47
Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti
Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti
10:45
Aydınspor’un verdiği ilan Türkiye gündemine oturdu Yüzlerce başvuru yapıldı
Aydınspor'un verdiği ilan Türkiye gündemine oturdu! Yüzlerce başvuru yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 13:35:36. #7.12#
SON DAKİKA: Üsküdar'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement