Üsküdar\'da yolcu vapuru, iş insanına ait yalı ve tekneye çarparak hasar verdi

Üsküdar'da yolcu vapuru, iş insanına ait yalı ve tekneye çarparak hasar verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Üsküdar'da bir yolcu vapuru, iş insanına ait yalıya ve yalının önünde bulunan tekneye çarptı. Olayda yalıda ve teknede hasar meydana gelirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
ÜSKÜDAR'da bir yolcu vapuru, iş insanına ait yalıya ve önünde bulunan tekneye çarptı. Olayda yalıda ve teknede hasar meydana gelirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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