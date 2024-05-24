Üsküdar\'daki Kahvehanede Silahlı Çatışma: 3 Ölü, 5 Yaralı

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Üsküdar'daki bir kahvehanede 3 kişinin öldüğü, 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin toplam 12 şüpheli gözaltına alındı.

Dün akşam, iki grubun çocukları arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavga sonrası Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi Özcan Sokak'ta bulunan kahvehanede yaklaşık 40 kişinin bir araya gelmesinin ardından yaşanan silahlı çatışmaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında ilk etapta olaya karıştığı ve silah kullandığı tespit edilen F.Ö. ile kahvehane işletmecisi C.Y. yakalandı.

Polis ekiplerinin çalışmalarıyla olaya karıştığını belirledikleri 7 şüpheliyi yakalandığı, çatışmada yaralanıp tedavisi süren 3 kişinin de hastanede gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayın yaşandığı sokağın girişinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis ekiplerinin güvenlik önlemleri sürüyor.

Üsküdar'da, silahlı çatışmanın yaşandığı kahvehanenin yakınında bulunan pastane sahibi Osman Şimşek, basın mensuplarına, olayın kendi pastanesinde olmuş gibi yansıtıldığını söyledi.

Olayın pastaneyle bir alakası olmadığını belirten Şimşek, "Ben olay bittikten sonra geldim ama iş işten geçmişti. 'Silahlarla çatışmaya girdiler.' diye konuşuyorlardı ama seslerini duyduk, 20-30 kere sıktılar. Ben yaklaşık 5 senedir buradayım, hiç böyle bir şey yaşanmadı." diye konuştu.

Olay

Dün akşam, çocukları arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavga sonrası iki grup, aile büyüklerinin de katılımıyla Ünalan Mahallesi'ndeki kahvehanede bir araya gelmişti.

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kahvehaneden başlayıp sokak ile caddeye taşan silahlı çatışma sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilmişti.