ÜSKÜDAR Sahili'nde etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle şemsiyeler ters dönerken, bazı vatandaşlar yağmurdan korunmaya çalıştı bazıları ise fırtınaya rağmen sahilde fotoğraf çektirdi.

İstanbul'da etkili olan sağanak ve fırtına, Üsküdar'da da yaşamı olumsuz etkiledi.Üsküdar Sahili'nde zaman zaman fırtınaya dönen rüzgar nedeniyle sahilde bulunanlar güçlükle yürüdü. Rüzgarın da etkisiyle vatandaşların şemsiyeleri ters döndü. Sahilde bulunanlar bir yandan yağmurdan korunmaya çalıştı, bir yandan da yandan cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.