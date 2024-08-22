Üsküdar Vaniköy Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi\'ndeki İzinsiz İnşaat Durduruldu

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üsküdar Vaniköy Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşaatın durdurulduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakanlık İl Müdürlüğünün, söz konusu bölgede yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştirildiğini belirlediği kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahasında bulunan alanda yapılan incelemede, meskenle ilgili kişiler tarafından herhangi bir yapı inşaat izin belgesinin bakanlığa ibraz edilmediğinin ve ruhsatsız inşa faaliyetinin devam ettiğinin anlaşıldığı aktarılan açıklamada, inşaatın, bakanlık tarafından durdurulduğu bildirildi.