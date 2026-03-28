Üsküp\'te Bilim Merkezi Kuruluyor

28.03.2026 14:53
TİKA ve T3 Vakfı, Üsküp'te gençlere yönelik bilim ve teknoloji eğitimi sunacak ‘Bilim Üsküp’ merkezini kuracak.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "Bilim Üsküp" merkezi kurulacak.

Üsküp'te kurulacak "Bilim Üsküp" merkezi için resmi protokol, TİKA Başkanı Abdullah Eren ile T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır tarafından imzalandı.

Protokol imza töreninde konuşan Eren, "Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda bilim, teknoloji ve sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmak için T3 Vakfı ile işbirliğimizi sürdürüyoruz. Üsküp'te kuracağımız bu merkezde çocuklar ve gençlere yönelik uygulamalı teknoloji eğitimleri vereceğiz." dedi.

Kırgızistan ve Karadağ'ın ardından Kuzey Makedonya'da hayata geçirecekleri bu merkezle, geleceğin bilim insanlarının ve teknoloji liderlerinin yetişmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Eren, TİKA ve T3 Vakfı işbirliğiyle Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu uluslararası alanda yaygınlaştıracaklarını söyledi.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır ise, "2017 yılından bu yana ülkemizin 81 ilinde ve dost coğrafyalarda gençleri bilim ve teknolojiyle buluşturacak projeler hayata geçiriyoruz. Dene-yap atölyeleri ve bilim merkezlerimizle güncel teknolojileri yakından takip ederek eğitim programlarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Bu tecrübeyi uluslararası alana taşımanın önemine değinerek, kurdukları bu merkezlerin, gençlerin bilim ve teknoloji alanında yetkinlik kazanmasına katkı sağlayacağına inandıklarını vurgulayan Hıdır, bu yapıların, ülkelerin kendi milli teknoloji hamlelerini gerçekleştirebilmeleri için güçlü bir altyapı oluşturacağını aktardı.

Protokol kapsamında, Üsküp şehir merkezinde hayata geçirilecek "Bilim Üsküp" merkezi, çocukları ve gençleri bilimle buluşturan modern bir eğitim ekosistemi sunacak.

Merkezde yer alacak atölyeler aracılığıyla teorik bilginin uygulamalı eğitimlerle desteklenmesi hedefleniyor.

Bilim Üsküp, teknoloji ile birlikte doğa bilimleri ve sanat alanlarına da odaklanacak.

Merkezde ekoloji ve insan biyolojisi üzerine deneyler yapılacak, tasarım atölyelerinde ise ebru, tezhip ve ahşap tasarım gibi geleneksel ve modern sanat dallarında çalışmalar yürütülecek.

Kaynak: AA

İzmit’te eğlence mekanına silahlı saldırııda ölü sayısı 3 oldu İzmit'te eğlence mekanına silahlı saldırııda ölü sayısı 3 oldu
ABD’de yargılanıyor Maduro ve eşi ikinci kez hakim karşısında ABD'de yargılanıyor! Maduro ve eşi ikinci kez hakim karşısında
’’Türk olmak isterdim’’ diyen Marcao, İspanyol vatandaşlığına geçti ''Türk olmak isterdim'' diyen Marcao, İspanyol vatandaşlığına geçti
Maskeli gaspçılara Türk vatandaşından beklemedik müdahale: Nasıl kaçacakların şaşırdılar Maskeli gaspçılara Türk vatandaşından beklemedik müdahale: Nasıl kaçacakların şaşırdılar
Dr. Ekrem Teymur: KKTC’de teknoloji zonu oluşturulmalı Dr. Ekrem Teymur: KKTC'de teknoloji zonu oluşturulmalı
Marmaris’teki rüşvet operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı Marmaris'teki rüşvet operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı

15:27
CHP lideri Özel, Özkan Yalım’ın görüntüleri için özür diledi
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi
15:12
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı Bir de rest çekti
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti
14:35
Tahran’daki Oto Galerisine Saldırı: 70 Araç Yandı
Tahran'daki Oto Galerisine Saldırı: 70 Araç Yandı
14:24
Trump’tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
14:20
Korkunç olay Başgardiyan Hayal ölü bulundu, mesai arkadaşı gözaltında
Korkunç olay! Başgardiyan Hayal ölü bulundu, mesai arkadaşı gözaltında
13:55
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
