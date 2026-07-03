Üsküp'te Yaz Okulu Sertifika Töreni - Son Dakika
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Üsküp'te Yaz Okulu Sertifika Töreni

03.07.2026 21:58
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Kuzey Makedonya'da ilkokul öğrencilerine yönelik yaz okulunun sertifika töreni gerçekleştirildi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen yaz okulunun sertifika töreni yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Üsküp merkezli Ensar ile Köprü derneklerince düzenlenen yaz okulunun Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) kampüsünde yapılan sertifika törenine Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, TİKA Üsküp Koordinatörü Fevziye Şeyma Babayiğit, dernek temsilcileri ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Babayiğit, programda yaptığı konuşmada, yaz okulunun öğrencilerin sadece bilgi değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinci, paylaşma kültürü ve birlikte öğrenme deneyimi kazandığı verimli ve keyifli bir süreç olduğunu söyledi.

TİKA olarak eğitime yapılan her yatırımın toplumların geleceğine yapılan en değerli katkı olduğunu vurgulayan Babayiğit, "Bu yaz okulu projesi de bu anlayışla şekillendi. Genç zihinlerin gelişmesine destek olmak, onların özgüvenlerini, sorumluluk duygularını artırmak bizler için gerçekten büyük bir onurdur." diye konuştu.

Ensar Derneği Başkanı Süleyman Baki de yaz okulu projesine 2007 yılında başladıklarını anımsatarak geçmişte projeye katılan çocukların bugün öğretmen olarak katkı verdiğini belirtti.

Dernek olarak farklı etkinlikler gerçekleştirdiklerini aktaran Baki, yaz okulu aracılığıyla çocuklara Tarihi Üsküp Türk Çarşısı'nda güzel duygular yaşatabilmenin mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Köprü Derneği Başkanı Hüsrev Emin ise projenin ortağı olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek desteklerinden dolayı TİKA'ya teşekkür etti.

Konuşmaların ardından katılımcılara ve projeye destek verenlere sertifikaları takdim edildi.

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen, 7-14 yaşlarında 137 öğrencinin katıldığı yaz okulu, 3 hafta sürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Üsküp'te Yaz Okulu Sertifika Töreni - Son Dakika

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