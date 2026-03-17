USS Gerald R. Ford'da Yangın 30 Saat Süreyle Söndürüldü

17.03.2026 10:49
ABD uçak gemisinde çıkan yangın, 30 saatten fazla sürdü; mürettebat zor durumda kaldı.

ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford'da 12 Mart'ta çıkan yangının söndürülmesinin 30 saatten fazla sürdüğü iddia edildi.

The New York Times gazetesinin haberine göre, güvenlik sebebiyle ismi verilmeyen askeri yetkililer ve denizciler, ABD-İsrail'in, İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar kapsamında Kızıldeniz'de destek görevi yürüten ve halihazırda Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı yakınlarında bulunan uçak gemisi USS Gerald R. Ford'da 12 Mart'ta çıkan yangın hakkında açıklamalarda bulundu.

Yetkililer, geminin ana çamaşırhanesinde çıkan yangının söndürülmesinin 30 saatten fazla sürdüğü iddiasında bulundu.

Yangında, yatakları hasar alan 600'den fazla denizci ve mürettebatın o günden beri yerde ve masaların üstünde uyuduğunu ileri süren yetkililer, geminin 24 saat boyunca uçuş operasyonları yürüttüğünü belirtti.

İki yetkiliye göre, yangın, geminin çamaşırhanesindeki bir kurutma makinesinin havalandırma deliğinden çıktı.

Askeri yetkililer, geminin bu yılın başlarında ABD'nin Virginia eyaletindeki Newport News Donanma Tersanesi'nde yapılması planlanan kapsamlı bakım ve yenileme çalışmalarının ertelendiğini aktardı.

Başka bir askeri yetkili, ABD Savunma Bakanlığının uçak gemisinin görev gücünün sınırlarına ulaştığının farkında olduğunu, USS George H.W. Bush uçak gemisinin Orta Doğu'ya sevk edilmek üzere hazırlandığını ve muhtemelen Ford'un yerini alacağını iddia etti.

Geminin mürettebatı, kendilerine görev sürelerinin muhtemelen mayıs ayına kadar uzatılacağının bildirildiğini öne sürdü.

Mürettebatın görevinin bu tarihe kadar uzaması denizde geçirecekleri sürenin bir yıla ulaşması anlamına gelirken, bu süre normal bir uçak gemisi görev süresinin iki katı olarak kayda geçecek.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığına bağlı 5. Filo'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından 12 Mart'ta yapılan açıklamada, USS Gerald R. Ford'da çıkan yangının geminin çamaşırhane bölümündeki teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Geminin ana çamaşırhanelerinde yangın çıktı. Yangının nedeni muharebeyle ilgili değildi ve (yangın) kontrol altına alındı." ifadeleri kullanılmıştı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tecavüzcülere böyle kucak açtılar Tecavüzcülere böyle kucak açtılar
Kazı ekibi şaştı kaldı 1500 yıllık mozaikteki mesaj herkesi hayrete düşürdü Kazı ekibi şaştı kaldı! 1500 yıllık mozaikteki mesaj herkesi hayrete düşürdü
Savaş planları altüst etmişti Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi Savaş planları altüst etmişti! Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi
Define kazısı Yaptı, çıkanı görünce sevinçten havaya uçtu Define kazısı Yaptı, çıkanı görünce sevinçten havaya uçtu
İstanbul’un göbeğinde kan donduran cinayet Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü İstanbul'un göbeğinde kan donduran cinayet! Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü
Boş kaleye gol atamadı Boş kaleye gol atamadı

11:16
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü İsrail basınından gündem yaratacak iddia
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail basınından gündem yaratacak iddia
10:55
Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
10:14
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
09:44
Trump’ın “Alma onuru benim olacak“ dediği Küba karanlığa gömüldü
Trump'ın "Alma onuru benim olacak" dediği Küba karanlığa gömüldü
09:41
Kadir Gecesi Fatih Camii’nde dikkat çeken anlar Kadınlar başörtülerini bıraktı
Kadir Gecesi Fatih Camii'nde dikkat çeken anlar! Kadınlar başörtülerini bıraktı
08:45
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı? Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
