Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla birçok kurumda atama ve görevden almalar

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyib Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, üst düzey kamu kurumlarında atama ve görevden alımlar gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Danimarka Krallığı nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürü Burak Özügergin atandı. Nükleer Düzenleme Kurulu'nda, Başkanlığa İkinci Başkan İsmail Hakkı Arıkan, İkinci Başkanlığa Memduh Fatih Çınar, Üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzerine Ramazan Güçlü atandı. Milli Savunma Bakanlığı'nda, Personel Genel Müdür Yardımcısı Sadık Erbay'ın yerine Samet Bulat atanırken, Tedarik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Külüş'ün yerine İlyas Aktiken atandı.

Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Duran görevden alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Türkan Dalan görevden alınırken, yerine Ferit Meftun Harmankaya atandı. Milli Eğitim Bakanlığında ise Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü görevden alınarak, yerine Cemal Turan atandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Adıyaman İl Müdürü Hasan Bilici ve Giresun İl Müdürü Mustafa Modaoğlu görevden alındı. Amasya İl Müdürlüğü'ne Adem Yücel, Giresun İl Müdürlüğü'ne Ender Yanık, Mardin İl Müdürlüğü'ne Murat Karaaslan, Şanlıurfa İl Müdürlüğü'ne Fatih Yılmaz, Yozgat İl Müdürlüğü'ne ise Alper Alp atandı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda açık bulunan Sanayi Genel Müdür Yardımcılığına Murat Yazgan atandı. Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda Adana İl Müdürü Remzi Özdoğan görevden alınırken, yerine Denizli İl Müdürü Metin Bitim, Antalya İl Müdürlüğü'ne Kilis İl Müdürü Ercan Dadlı, Ardahan İl Müdürlüğüne Sertaç Özeroğlu, Denizli İl Müdürlüğü'ne Yozgat İl Müdürü Yusuf Möhür, Kırıkkale İl Müdürlüğü'ne Yakup Akkuş, Kilis İl Müdürlüğü'ne Kırıkkale İl Müdürü Refik Tezcan, Manisa İl Müdürlüğü'ne Mehmet Üçbaş, Mersin İl Müdürlüğü'ne Malatya İl Müdürü Akif Gülaçtı, Sinop İl Müdürlüğü'ne Recep Serkan Kadayıfçı, Yozgat İl Müdürlüğü'ne Mersin İl Müdürü Hasan Gül ve Van İl Müdürlüğü'ne Ahmet Öztepe atandı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında, İstanbul Bölge Liman Başkanı Mustafa Kıran, Samsun Bölge Liman Başkanı Muhammet Özçelik, Tekirdağ Bölge Liman Başkanı İrfan Kızıltaş görevden alındı.

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yardımcılığına Kerim Cicioğlu, İstanbul Bölge Liman Başkanlığına, Kocaeli Bölge Liman Başkanı Erol Ekmekci, Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı'na Zonguldak Bölge Liman Başkanı Ahmet Mert, Zonguldak Bölge Liman Başkanlığına Mustafa Köker, Samsun Bölge Liman Başkanlığı'na Ahmet Turgay Okur, Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığı'na Mustafa Asım Sulu, Trabzon Bölge Liman Başkanlığı'na Cengiz Akköse atandı.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE ATAMALAR

Orman Genel Müdürlüğü'nde ise, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil görevden alındı. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'ne Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne Zafer Kızıl, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'ne Halil Oflu, Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü'ne Ahmet Demirci, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne Fazıl Cabaroğlu atandı.

DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ'NDE ATAMALAR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nde, 5'inci Bölge Müdürü Ali Karabey ve 7'nci Bölge Müdürü Adem Sivri görevden alındı. 5'inci Bölge Müdürlüğü'ne 2'nci Bölge Müdürü Eyyüp Bülent Cengiz, 2'nci Bölge Müdürlüğü'ne Ahmet Sabancı, 7'nci Bölge Müdürlüğü'ne 1'inci Bölge Müdürü Necmettin Acar, 1'inci Bölge Müdürlüğü'ne Uğur Açıkgöz, 4.'üncü Bölge Müdürlüğü'ne 6'ncı Bölge Müdürü Aliseydi Felek, 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne 4'üncü Bölge Müdürü Hasan Arı, YHT Bölge Müdürlüğü'ne ise Nuri Bekmezci atandı.