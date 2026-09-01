Ust-Luga Limanı'na İHA Saldırısı - Son Dakika
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Ust-Luga Limanı'na İHA Saldırısı

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Rusya'nın Ust-Luga Limanı'na düzenlenen İHA saldırısında yangın çıktı, hasar meydana geldi.

Rusya'nın Leningrad bölgesindeki Ust-Luga Limanı çevresinde insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen saldırının ardından yangın çıktığı bildirildi.

Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko, yaptığı yazılı açıklamada, Ust-Luga Limanı bölgesinin İHA saldırısına uğradığını belirtti.

Saldırı sonucu bölgede hasar meydana geldiğini ve yangın çıktığını ifade eden Drozdenko, acil durum ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Drozdenko, saldırıyı püskürtme çalışmalarının devam ettiğini ve saldırının sonuçlarına ilişkin bilgilerin netleştirildiğini belirtti.

Rusya'nın Baltık Denizi havzasındaki Ust-Luga Limanı'nda petrol ve petrol ürünleri, kömür, gübre, konteyner ve genel yük terminalleri bulunuyor.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Güvenlik, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ust-Luga Limanı'na İHA Saldırısı - Son Dakika

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