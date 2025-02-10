Ust-Luga Limanı'nda Petrol Tankerinde Patlama

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MOSKOVA, 10 Şubat (Xinhua) -- Rusya'nın Leningrad Oblastı'nda bulunan Ust-Luga Limanı'nda bir petrol tankerinin makine dairesinde patlama meydana geldi. Pazar günkü patlama sonrasında herhangi bir petrol sızıntısı tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Rusya Federal Deniz ve Nehir Ulaşımı Ajansı tarafından yapılan açıklamada "İlk belirlemelere göre patlama, makine dairesinde ana motorun çalıştırılmasına yönelik hazırlıklar sırasında meydana geldi ve olayın ardından mürettebat gemiden karaya tahliye edildi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Geminin kargo tankları hasar görmedi ve akaryakıt sızıntısı yaşanmadı. Ayrıca mürettebatın tamamı iyi durumda" denilerek, tankerin batma riskinin bulunmadığı da vurgulandı.

Leningrad Valisi Alexander Drozdenko sosyal medya platformu Telegram'da yaptığı açıklamada Koala tankerinde motorun çalıştırılması sırasında teknik bir arıza meydana geldiğini ve tankerin iskelede demirli olduğunu ifade etti.

Yetkililer patlamayla ilgili soruşturmaların devam ettiğini söyledi.

BAZA Telegram hesabına göre Koala tankerinde yaklaşık 130.000 ton akaryakıt bulunuyor.