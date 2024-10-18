Usta Fotoğrafçı Ara Güler, 6. Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı - Son Dakika
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Usta Fotoğrafçı Ara Güler, 6. Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı

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Ara Güler, hayatını geçirdiği Beyoğlu'nda düzenlenen anma etkinliğiyle anıldı. Etkinlikte Ara Güler Belgeseli'nin gösterimi yapıldı ve ünlüler onun mirasını konuştu.

18.10.2024 14:28  Güncelleme: 15:13
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(İSTANBUL)- Usta foto muhabiri Ara Güler, ölümünün 6. yıl dönümünde hayatını geçirdiği Beyoğlu'nda anıldı. Atlas Sineması'nda gerçekleşen anma etkinliğinde Ara Güler Belgeseli'nin gösterimi yapıldı. Okan Bayülgen ve Coşkun Aral, Ara Güler'i ve onun bıraktığı mirası anlattı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Ara Güler bizim için 'iyi ki yaşadı, iyi ki yolu Beyoğlu'ndan geçti' dediğimiz bir değerimizdi" dedi.

Türkiye'nin usta foto muhabirlerinden Ara Güler, 6. ölüm yıl dönümünde hayatını geçirdiği Beyoğlu'nda anıldı. FOTON Derneği ile Beyoğlu Belediyesi işbirliğinde düzenlenen anma etkinliği Atlas Sineması'nda gerçekleştirildi. Ünlü isimlerin katıldığı etkinliğin açılış konuşmalarını Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile Ara Güler'in manevi oğlu Fatih Aslan yaptı. Erdal Buldun'nun hazırladığı Ara Güler Belgeseli'nin de gösteriminin yapıldığı gecede, Okan Bayülgen ve Coşkun Aral, Ara Güler'i ve onun bıraktığı mirası anlattı.

"Ara Güler de bizim için 'iyi ki yaşadı, iyi ki yolu Beyoğlu'ndan geçti'"

Ara Güler'in Beyoğlu için önemli bir değer olduğunu belirten Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Bazı insanlar için öldü diyemeyiz, dilimiz varmaz. Eserleriyle, ürettikleriyle, fikriyatıyla iyi ki yaşadı deriz. Dolayısıyla Ara Güler de bizim için 'iyi ki yaşadı, iyi ki yolu Beyoğlu'ndan geçti' dediğimiz bir değerimizdi. Fotoğrafla küçük yaşlarında Beyoğlu'ndaki fotoğraf stüdyolarında tanıştı. Bir foto muhabiri olarak kendini tanımlıyordu. Objektifinden birçok tarihi olaya tanıklık etti. Nazım Hikmet'ten Abidin Dino ve Picasso'ya kadar birçok ünlü fotoğraf objektifine yansıdı. Beyoğlu'nda komşumuzdu. Bizlere düşen Ara Güler ismini Beyoğlu'nda daha güçlü bir şekilde yaşatmaktır" dedi.

"Ara Güler'in fotoğraflarında gerçek anlamda hüzün vardır, sevinç vardır, mutluluk vardır"

Fatih Aslan da "Ara Güler'in çekmiş olduğu fotoğrafların hepsinin bir hikayesi vardır. Gerçek anlamda hüzün vardır, sevinç vardır, mutluluk vardır. Bu hüznü, bu mutluluğu, bu sevinci ve zenginliği objektifine en iyi yansıtan da İstanbul'un gözü olan Ara Güler'e buradan saygılarımı anıyorum ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Usta Fotoğrafçı Ara Güler, 6. Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı - Son Dakika

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