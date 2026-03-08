Ustaoğlu\'ndan STK ve Muhtarlara Çağrı

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, sivil toplum kuruluşları (STK) ve mahalle muhtarları ile buluştu.

Millet Bahçesinde Hasan Ustaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda birlik, dayanışma ve kardeşlik mesajları verildi.

Ustaoğlu, imar çalışmalarından sosyal projelere, kültür ve sanat faaliyetlerinden turizm yatırımlarına kadar birçok alanda ilçenin gelişmesi için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Seydişehir'in geleceğine yön verecek önemli projeleri hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Ustaoğlu, "Kuğulu'da planladığımız kamp ve karavan alanı projesi, ilçemizin turizm potansiyelini artıracak önemli yatırımlardan biridir. Bunun yanında Engelsiz Termal Yaşam Köyü projemiz, hem sosyal sorumluluk açısından hem de sağlık turizmi açısından ilçemize değer katacak önemli bir projedir." dedi.