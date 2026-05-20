Üstel'den enerji projeleri için destek çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üstel'den enerji projeleri için destek çağrısı

20.05.2026 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, enerji projeleri için siyasi engellerin kaldırılmasını istedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ve uluslararası çevrelere, projeler için "Siyasi engeller çıkartmak yerine destek olun" çağrısında bulunarak "Güven artırmak isteyenler, Ada'daki üslerin sayısını değil, enerjiyi, üretimi ve işbirliğini artırmalıdır." dedi.

Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Konutu'nda düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin sıradan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin çok daha ötesinde olduğunu belirten Üstel, bu ilişkilerin ortak tarih, mücadele, kader ve sarsılmaz bir kardeşlik bağı üzerine kurulu olduğunu söyledi.

Üstel, Türkiyesiz KKTC'nin, KKTC'siz Türkiye'nin düşünülemeyeceğini vurgulayarak bu anlayışın koşulsuz dayanışmanın, güçlü bir işbirliğinin ve kardeşlik hukukunun temelini oluşturduğunu ifade etti.

İki ülkenin gerçekleştirdiği büyük projelerin bu kardeşlik bağının neticesinde ortaya çıktığına işaret eden Üstel, bölgede yaşanan gelişmelerin enerji güvenliğinin ne kadar hayati hale geldiğini açıkça gösterdiğini dile getirdi.

"Enerji projeleri en önemli gündem başlıklarından"

Üstel, bugünkü toplantının en önemli gündem başlıklarından birinin Türkiye ile KKTC arasında hayata geçirilmesi planlanan enerji projeleri olduğunu belirterek iki ülkenin elektrik hattı projesine dair çalışmalarını yaptıklarını ve fizibilite çalışmalarının bittiğini aktardı.

Ancak gerekli izinler konusunda sıkıntılar yaşandığına işaret eden Üstel, Türkiye'nin liderliğinin pek çok olayda olduğu gibi bu sorunu da aşacağına inandığını söyledi.

Üstel, Türkiye'den çekilecek boru hattıyla KKTC'ye doğal gaz getirilmesine ilişkin projeye değinerek bu projenin "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun en görkemlileri arasında yer alacak stratejik bir adım olacağını ifade etti.

Bu projelerin sadece KKTC açısından değil, Doğu Akdeniz'in geleceği açısından da tarihi bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Üstel, Türkiye'den KKTC'ye ulaştırılması planlanan doğal gaz projesinin ilk aşamada elektrik üretiminde kullanılacağını, böylece enerji üretim kapasitesinin güçlendirileceğini ve ilerleyen süreçte bu altyapının KKTC'nin her yerine ulaşmasının hedeflendiğini anlattı.

"Projelere siyasi engeller çıkartmak yerine destek olunuz"

Üstel, GKRY'ye, Avrupa Birliği'ne (AB) ve Kıbrıs konusunda samimiyetle çözüm arayışında olduğunu ifade eden tüm uluslararası çevrelere çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:

"Su projesi, elektrik projesi, doğal gaz projesi, bu projelere siyasi engeller çıkartmak yerine destek olunuz. Gelin bu projelerin bir paydaşı siz olunuz. Ada'ya elektrik gelmesine engel çıkarmaktan vazgeçiniz. Enterkonnekte sistemin hayata geçmesine destek veriniz. Kıbrıs aydınlansın. Kıbrıs'ın enerjisi yükselsin. Kıbrıs'a enerjinin gelebileceği en doğru, en uygulanabilir, en sürdürülebilir güzergah Türkiye üzerinden geçmektedir. Artık hayal projeleri üretmekten vazgeçin. Gelin, gerçekçi, uygulanabilir ve adadaki huzura, işbirliğine, ortak geleceğe hizmet edecek projelere destek verelim."

"Güven artırmak isteyenler üslerin sayısını değil, işbirliğini artırmalı"

Enerji, su ve altyapı alanındaki bu işbirliklerinin iki halk arasında güven oluşturacak, ortak üretimi teşvik edecek, ekonomik yakınlaşmayı artıracak ve adadaki barışa somut katkı sağlayacağını kaydeden Üstel, "Güven artırmak isteyenler, adadaki üslerin sayısını değil, enerjiyi, üretimi ve işbirliğini artırmalıdır. Dolayısıyla Kıbrıs'ta çözüm isteyen herkesin halkların günlük yaşamına doğrudan dokunan ve insan ve yaşamsal projelere destek vermeleri gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Üstel, GKRY liderliğini gerginliği artıran söylemler yerine, toplumları birbirine yakınlaştıracak, işbirliğini güçlendirebilecek ve ortak geleceğe hizmet edecek bir yaklaşım ortaya koymaya davet etti.

Yılmaz ile görüşmesinde 2026 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamındaki projeleri de değerlendirdiklerini aktaran Üstel, devam eden projelerin önemli bir bölümünü iki aylık süreç içerisinde halkın hizmetine sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Üstel, hükümetlerinin KKTC'nin son yıllardaki en uzun soluklu ve istikrarlı hükümet olduğuna işaret ederek "Bu istikrar Türkiye'yle ilişkilerimize de olumlu şekilde yansımış, yıllardır tamamlanamayan projelerin tamamlanmasına, yeni projelerin hızla ilerlemesine ve reformların kararlılıkla uygulanmasına önemli katkı sağlamıştır. İstikrar varsa yatırım, proje ve güçlü gelecek vardır." dedi.

Kıbrıs meselesinde duruşlarının net olduğunu vurgulayan Üstel, "Egemen eşitliğimiz, eşit uluslararası statümüzün kabulü sağlanmadan kalıcı bir çözüm mümkün değildir. Ada'da gerçek, artık iki halk ve iki devlet gerçeğidir. Bu gerçek kabul edilmeden sürdürülebilir bir çözüm zemini oluşamaz. Ancak biz her zaman olduğu gibi diyaloğa, işbirliğine, ortak kalkınmaya ve halkların refahına katkı sağlayacak her türlü yapıcı adıma açık olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Üstel, KKTC'nin gerginlik ve belirsiz değil, istikrar, işbirliği ve güçlü bir gelecek istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üstel'den enerji projeleri için destek çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz
Aziz Yıldırım’ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı
Türkiye’den Yunanistan’a ’Pontus’ tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin Türkiye'den Yunanistan'a 'Pontus' tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin
Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün’ü kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün'ü kabul etti

13:58
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı
13:20
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu Cinayetin nedeni kan dondurdu
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 14:11:59. #7.12#
SON DAKİKA: Üstel'den enerji projeleri için destek çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.